Ilfattoquotidiano.it - Marco Bariletti, l’inviato del Tg1 “circondato e aggredito da personaggi filopalestinesi”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

da“. E’ successo a un inviato del Tg1 ad Amsterdam,, e a raccontarlo è stato il direttore del telegiornale, GianChiocci, durante un’audizione in commissione Segre al Senato. “Gli è stato sequestrato il telefono, è stato spintonato. Ha vissuto momenti di grande terrore e alla fine gli è stato chiesto, mentre era filmato da questi signori, di urlare ‘free Palestine‘”. Una ricostruzione cheha fatto anche nel suo servizio dalla città dei Paesi Bassi che continua a vivere giorni difficili dopo le violenze legate alla presenza dei tifosi della squadra israeliana del Maccabi di Tel Aviv. Aè arrivata la solidarietà del gruppo di Fratelli d’Italia in commissione di Vigilanza Rai: “Un episodio preoccupante indice di un clima che dai drammatici eventi del 7 ottobre sta diventando sempre più cupo e preoccupante – si legge in una nota -.