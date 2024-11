Luciano Moggi | Inter e Napoli si contenderanno lo scudetto

Leggi su Sportface.it

“Insi sono esibite le squadre che probabilmente alla fine silo. Hanno dato vita ad una gara incerta fino alla fine, in cui non è mancato niente insomma che non potesse emozionare gli spettatori, giro palla velocissimo, continui ribaltamenti di fronte, aggressione e riaggressione sulla palla, rigore mancato, pali, scontri tra i contendenti e grande gol. E non sono mancate neppure le polemiche di Conte sul Var che aveva convalidato il rigore fallito poi da Calhanoglu”. Lo ha scrittonell’editoriale di oggi pubblicato sulle pagine sportive del quotidiano Libero: “La Juventus vince nettamente il derby con il Toro, a Cagliari il Milan faceva 3-3 rischiando anche di perdere nonostante la super prestazione di Leao. Quanto poi alla crescita della squadra, i dubbi sono legati al fatto che continua a subire gol in quantità”.