Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 3-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’italiano risale da 15-30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e diritto di, nessun rimpianto persu questa palla break.30-40 Diritto in contropiede di, in rete il back di rovescio dell’americano.30-30 Ace esterno di, che esulta.15-30logorada fondo e poi lo castiga con una palla corta imprendibile.15-15 Servizio, diritto lungolinea e schiaffo al volo dello statunitense.0-15 Risposta profonda di, largo il rovescio di.3-2 Lungo il rovescio dell’americano, game importante tenuto dal n.1 al mondo.40-30gioca una demi-volée di diritto complicatissima. La palla resta in campo, lungo il passante di diritto lungolinea di.30-30 Battuta esterna vincente, risposta che si ferma sul nastro.15-30stecca di diritto.sta rispondendo molto bene alle prime di servizio del