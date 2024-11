Oasport.it - LIVE Calcit Kamnik-Milano 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: comodo successe per le lombarde con il rientro di Egonu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PLOVDIV-CONEGLIANO DIDALLE 18.0019:16 In classificaconserva la vetta del gruppo C con 6 punti ed attende la risposta delle turche del VakifBank.19:14 Una passeggiata per le ragazze di coach Lavarini. Sugli scudi la giovane serba Kurtagic, onnipresente a muro e sulle fast. Solide come sempre Daalderop e Danesi, ottime impressioni dall’attesodi Paola. Buone risposte anche dalla panchina con Cazoute, Guerra e Marinova.0-3 (8-25, 14-25, 17-25). Con l’ACE di Cazaute si chiude un incontro dominato dalle meneghine, attese ad Istanbul per la terza giornata giovedì 28 novembre.17-24 Primo tempo vincente di Danesi. Fioccano i match point.17-23 ACE Pucelj.16-23 Parallela ben giocata da Pucelj.