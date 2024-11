Ilfoglio.it - L'intelligenza artificiale come strumento didattico. Il caso di Multiversity

Un chatbotprofessore. La semplificazione è quasi una provocazione, ma immaginate di essere all'università e di avere a disposizione una figura che risponde a ogni dubbio24 ore su 24 e 7 giorni su 7. È quello che succede agli studenti del gruppo, che comprende tre università digitaliPegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma. Il servizio è entrato in funzione in questo anno accademico ed è basato su tecnologia OpenAI e sviluppato con il supporto di Bain & Company. Grazie all’IA generativa, la piattaforma risponde in modo chiaro e personalizzato, adattandosi al livello e allo stile di apprendimento di ciascun studente e mantenendo sempre elevata la qualità didattica, spiegain una nota. L'idea di integrare gli strumenti dinelle attività didattiche non si esaurisca con il chatbot.