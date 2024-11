Inter-news.it - Lautaro Martinez, numeri da crisi? Il ritardo con l’Inter – CdS

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

hadavera e propria dopo Inter-Napoli. Il calciatore argentino segna poco, incide poco e per Simone Inzaghi questo diventa un problema. L’analisi del Corriere dello Sport.QUESTIONE FISICA –ha sofferto e non poco in questo inizio di stagione. Ha avuto poco tempo per allenarsi, poco tempo per riposare dalla Copa America al ritiro cone tutto ciò lo sta pagando con gli interessi. Si può anche dire che la questione fisica passa in secondo piano al 12 novembre, però l’argentino che dovrebbe pensare a recuperare la forma magari durante le soste continua a rispondere presente alle convocazioni del ct Lionel Scaloni.flop con– Viaggiando ancora e facendosi altre due partite con Paraguay e Perù di certonon fa il bene di se stesso.