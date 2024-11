Sport.quotidiano.net - L’Ascoli soffre di ’pareggite’ . La vittoria manca da ben dieci turni

non sa più vincere. La pareggite acuta manifestata di recente dalla formazione di Mimmo Di Carlo ancora una volta non ha permesso ai bianconeri di mettere alle spalle i malumori generati da un trend agghiacciante che proprio non ne vuol sapere di esaurirsi. Gli ulteriori due punti lasciati per strada domenica pomeriggio nello scontro diretto contro il Pontedera (1-1) hanno confermato le immani difficoltà che tecnico e squadra stanno manifestando nel riuscire a produrre quella scintilla necessaria per provare almeno a riaccendere una fievole luce. Mantenere alto il livello di tensione per tutta la durata dell’incontro, ad oggi, continua a sembrare complicato quanto scalare l’Everest. E in questa maniera la possibilità di commettere il puntuale passo falso pare essere costantemente nell’aria.