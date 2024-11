.com - Larger Than Life: L’ascesa delle boy band, il trailer del documentario

Leggi su .com

Da domani fuori ilboy, ecco dove e ilParamount+ ha annunciato cheboysarà disponibile in anteprima il 13 novembre in Italia oltre che in Regno Unito, Australia, Francia, Germania, Svizzera e Austria e dopo Stati Uniti, Canada, America Latina, Brasile.Prodotto da MTV Entertainment Studios in collaborazione con Gunpowder & Sky, questo affascinanteesplora l’evoluzioneboy, uno dei movimenti musicali più duraturi della cultura pop, e ne celebra la storia ricca e appassionante, dall’influenza pionieristica dei Beatles alla crescita globale del K-pop, con approfondimenti sui gruppi iconici degli anni ’90 e 2000.Da oltre mezzo secolo, le boyrappresentano un fenomeno culturale che collega generazioni, creando un legame tra passato e futuro.