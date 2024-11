Gaeta.it - La rivoluzione dei mini robot per la medicina: design innovativo e potenzialità terapeutiche

intelligenti e flessibili, con dimensioni che variano da microscopiche a millimetriche, segnano una nuova era nella. Questi dispositivi possono essere inseriti nel corpo umano senza necessità di bisturi, capaci di raggiungere organi e tessuti dall'interno. Grazie alla loro progettazione avanzata, sono in grado di somstrare farmaci, come chemioterapici, in modo mirato e con dosi precise, ma anche di eseguire interventi complessi, come biopsie. A sviluppare questa tecnologia sono stati ricercatori della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano, capitanati dal professor Niko Münzenrieder, affiancati da Giuseppe Cantarella dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dal team diica multiscala dell'Eth di Zurigo, diretto dal professor Bradley Nelson.