La risposta al Make America Great Again sta scritta nel Manifesto di Ventotene

L’immagine del mondo è oggi quella del caos che, come si sa fin dalle sue origini, non era il disordine ma uno spazio vuoto o aperto da cui nacque poi l’universo. Poiché la politica ha orrore del vuoto, la divisione del mondo fra l’imperialismo sovietico e l’egemoniana lascia ora il posto a un sistema bipolare sino-statunitense che mette in crisi il multilateralismo in un mondo in cui la globalizzazione governata dal grande capitale aveva apparentemente consentito la nascita della rete dei Paesi cosiddetti non allineati negli anni Sessanta.Durante la Guerra Fredda l’imperialismo sovietico non aveva rinunciato a usare il metodo della violenza brutale quando uno dei satelliti cercava di mettere in discussione il suo potere come avvenne a Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968. L’egemonia statunitense non è stata da meno quando si è trattato di essere determinante nel sostenere la brutalità dei colonnelli in Grecia nel 1967 e dei generali in Cile nel 1973 o nella complicità con oscure trame nella sfera occidentale del pianeta.