Lanazione.it - La moda in crisi incrocia le braccia. I cassintegrati sono triplicati

Oggino leper l’intera giornata i lavoratori del settore. A proclamare lo sciopero Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Fim, Fiom e Uilm. Contestualmente, a Firenze si svolgerà la manifestazione "Il lavoro non è fuori. Per la qualificazione delle filiere e la tutela dell’occupazione", che partirà dalle 9.30 da piazza Adua, con arrivo in via Cavour. Previsti incontri di delegazioni sindacali con Confindustria, prefettura e Regione. L’obiettivo della mobilitazione è contrastare lache sta colpendo il comparto. Secondo i dati Irpet, nel secondo trimestre del 2024 il numero di avviamenti al lavoro nella concia è calato del 42%, mentre il settore delle calzature ha registrato un crollo del 54%. Altri settori, come la pelletteria (-27,8%) e il tessile (-22%), nonstati risparmiati.