Gaeta.it - Interdittiva antimafia per commerciante legato a uno dei killer di Bruno Caccia: i dettagli della vicenda

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’argomentocriminalità organizzata continua a far parlare di sé, specialmente quando si intreccia con storie di delitti irrisolti e legami inquietanti. Recentemente, il TAR del Piemonte ha confermato l’emessa nel 2021 a carico di un piccoloche ha assunto in passato un lavoratore con legami diretti a uno dei responsabili dell’omicidio del magistrato, avvenuto a Torino nel 1983. Questa situazione pone nuovamente l’attenzione sull’infiltrazione‘ndrangheta in contesti imprenditoriali e sull’importanza di monitorare le connessioni tra crimine e attività economiche.La storia dell’Il caso ha radici profonde, legate all’omicidio di, un magistrato noto per il suo impegno contro la mafia.