Sport.quotidiano.net - Influenze, infortuni ed errori in campo. La Robur ora deve invertire la rotta

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Doveva essere la partita del riscatto, della ri-partenza, dopo la sconfitta senza appello di Terranuova Bracciolini. E’ stata invece una nuova caduta, per la: la Fulgens Foligno è tornata a casa con il bottino pieno, nonostante i regali concessi in difesa ai bianconeri che non hanno saputo apprezzare. Tante, troppe, le occasioni non concretizzate dal Siena, a differenza degli avversari che hanno saputo capitalizzare le loro chance. Gli umbri sì che il regalo di Lollo lo hanno scartato con il sorriso: un rigore all’11’ del primo tempo, cosa chiedere di meglio? Forse la palla persa da Galligani che ha portato allo 0-2 nella ripresa. Se non altro, rispetto alla precedente partita in terra aretina, i bianconeri hanno provato a reagire. "Hanno dato tutto", ha sottolineato mister Barbieri (il vice allenatore, da domenica, suldel Figline tornerà a fare il braccio destro di Magrini).