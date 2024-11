Gaeta.it - Il sindaco di Terni sulla Procura: “Rinvio a giudizio segno di una campagna elettorale significativa”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il recente annuncio delladi Roma riguardo aldeldi, Stefano Bandecchi, ha suscitato un certo scalpore. Accusato di evasione fiscale per lo sfruttamento di quasi 14 milioni di euro come amministratore non ufficiale dell’università telematica Unicusano, Bandecchi ha espresso il suo punto di vista su questa situazione, collegandola all’importanza dellain corso nella regione.La reazione delStefano BandecchiStefano Bandecchi ha rilasciato dichiarazioni a margine della notizia, riempiendo le sue parole di toni di sfida e determinazione. Secondo il, questo sviluppo non fa altro che attestare l’importanza dellaattuale. Con un’atteggiamento che denota sicurezza, ha rimarcato il significato politico di questo momento, sottolineando anche il ruolo cruciale del suo partito.