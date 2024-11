Ilfattoquotidiano.it - Il match Besiktas – Maccabi Tel Aviv a porte chiuse in Ungheria. Ankara aveva rifiutato di giocarla in Turchia

“In seguito alla decisione delle autorità ungheresi, la partita si giocherà a”. Lo ha comunicato la Uefa sul sito martedì mattina, a qualche giorno dalle violenze di Amsterdam. La partita dell’Europa League tra la squadra di calcio turcae il team israelianoTeldoveva giocarsi inizialmente in, ma lunedì è stato comunicato lo spostamento nello stadio ungherese di Nagyerdei a Debrecen, nell’est del Paese: si terrà il 28 novembre. La decisione non dipende dai fatti di Amsterdam, ma dalla nota ostilità del governo e della società turca alle politiche dello Stato di Israele in Medio oriente, in particolare per la guerra a Gaza. Inizialmente ildoveva giocarsi in, ma già il 5 novembre (prima dei fatti di Amsterdam) ilgià diffuso un comunicato in cui spiegava che “nonostante i permessi necessari siano stati ottenuti dalla Uefa per ospitare la partita nel nostro stadio, le autorità turche hanno deciso che la partita si giocherà in un Paese neutrale a causa della possibilità di provocazioni”.