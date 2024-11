Movieplayer.it - Giurato numero 2, la recensione: un grande film. Oltre ogni ragionevole dubbio

Clint Eastwood e la revisione della giustizia in un legal movie che esplora il senso di innocenza e di colpevolezza. Ottimo cast, a cominciare da Nicholas Hoult e Toni Collette. Al cinema dal 14 novembre.il colpevole,l'innocente. In mezzo, la bilancia della giustizia. Imperfetta, sconnessa, ma anche "l'unica possibile". Clint Eastwood, novantaquattro anni suonati, torna ad esplorare la moralità umana, affiancandosi per toni e colori a Gran Torino e, per certi versi, anche a The Mule.ografia altalenante, a volte fin troppo coriacea rispetto ad una malleabilità invece essenziale (ma comunque coerente e ossuta, nel bene ma anche nel male), il regista Born in the USA perciò si rifà ai più classici dei giudiziari per2. Un, e lo scriviamo in apertura di opinione.