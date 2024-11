Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la morte di Hasan Suboh mi ha sconvolta. Di lui restano solo i brandelli del gilet di MSF

La notte del 24 ottobre, un attacco aereo israeliano ha strappato la vita di, un uomo che, pur non conoscendo direttamente, ha avuto un impatto profondo nella mia vita., che lavorava con Medici Senza Frontiere dal 2019, è stato ucciso mentre si trovava a casa di un parente a Khan Younis, nel sud di. Indossava il suo camice da lavoro, il simbolo della sua dedizione. La suaha scosso tutti quelli che lo conoscevano, e oggi voglio ricordarlo come un uomo che ha incarnato la generosità del nostro popolo.aveva 41 anni, una moglie e sette figli, e nei tredici mesi di genocidio aaveva dedicato ogni singolo giorno alla cura degli altri. Non erauna figura centrale nella sua famiglia, ma anche un punto di riferimento fondamentale per la sua comunità. Non si limitava a lavorare; era anche colui che, con la sua macchina del lavoro, portava cibo, acqua e medicinali a chi viveva nelle tende e non poteva spostarsi.