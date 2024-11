Oasport.it - F1: Dan Fallows lascia il posto di Direttore Tecnico all’Aston Martin. Due in pole per sostituirlo

Arriva una notizia importante dal paddock della Formula 1. A partire dal 2025, Dannon sarà più ildell’Aston. A renderlo noto è stata la scuderia stessa in una nota diramata nella giornata di oggi, martedì 12 novembre. Il fatto assume un significato rilevante in quanto il sostituto, ancora non comunicato in via ufficiale, dovrà lavorare in tandem con il genio Adrian Newey, in forza al team britannico proprio dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato, sembra chenon uscirà dal roster dell’Aston, anche se non è stato ancora precisato quale sarà effettivamente il suo nuovo ruolo. A pesare gravemente sul suo conto risultata esserci il rendimento, certamente insufficiente, di questa annata sportiva, di cui sentori si erano già assaporati nella seconda parte del 2023, quando sono arrivate le prime avvisaglie negative dopo una partenza invece incoraggianti.