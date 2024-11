Calciomercato.it - Dimarco e l’intreccio col Milan: Theo Hernandez decisivo

Il terzino nerazzurro ha attirato su di sé le attenzioni dei grandi club stranieri. Il suo contratto con l’Inter scade nel 2027Per alcuni è il miglior terzino al mondo. Nell’ultimo anno e mezzo, diciamo anche negli ultimi due Federicoha avuto una crescita esponenziale. Dal punto di vista tecnico, con un mancino da far invidia, e sotto l’aspetto tattico. Come si usa dire, l’Inter se lo gode e se lo tiene stretto, anche se il calciomercato non può far dormire sonni tranquilli.clamoroso col(LaPresse) – calciomercato.itSu, infatti, risulta esserci l’intee di almeno due-tre top club europei. In Premier si parla dei due Manchester, City e United, mentre indiscrezioni tedesche rilanciano la pista che porterebbe dritto al Bayern Monaco.A meno di sorprese i bavaresi perderanno a zero Alphonso Davies, destinato al Real Madrid (ci sarebbe già un accordo di massima) oppure al Liverpool.