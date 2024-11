Inter-news.it - Conte attacca il Var e… l’Inter! I vecchi stratagemmi – TS

Antoniodopo Inter-Napoli non hato solamente il Var e il protocollo adottato dagli arbitri. L’allenatore partenopeo ha preso di mira anche il club nerazzurro, Tuttosport fa un paragone. ATTACCO – I famosi “retropensieri” sono parte del mondo immaginato da Antoniodopo Inter-Napoli. Sì, proprio dell’allenatore che è stato grandissimo protagonista attivo di quel mondo. L’allenatore hato il protocollo del Var colpevolizzando il fatto che gli arbitri non possano intervenire nel momento in cui vedono e giudicano l’episodio in campo. Peccato che non si sia fermato e abbia citato i cosiddetti “retropensieri” citando. Grave errore!, un attacco fuori dal tempo controPASSATO – Antoniosa comere e soprattutto sa come attirare l’attenzione dei media.