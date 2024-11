Donnapop.it - Chi è il padre di Naike Rivelli? È davvero figlia di Celentano? Tutta la scottante verità

Si parla spesso deldie del fatto che siadi, ma quanto c’è di vero? Si sa, i gossip corrono veloci, ma non sempre rivelano la. Intanto, una cosa è certa: il cognome diperché ha preso quello della madre, Ornella Muti, al secolo Francesca, ma chi è suo?Negli anni se ne sono dette di tutti i colori, ma è arrivato il momento di fare chiarezza in questa intricata vicenda:unaccanto l’ha avuto, ma non è il sup papà biologico. Vi riveliamo di chi si tratta.Chi è ildi? Ecco chi l’ha cresciutaè una figura affascinante del panorama italiano, il cui percorso personale si intreccia con quello della madre, l’illustre attrice Ornella Muti. Durante la sua recente partecipazione al programma “Belve”,ha condiviso un aspetto profondo e doloroso della sua vita: l’identità delbiologico.