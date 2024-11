Gaeta.it - Bluvacanze presenta pacchetti esclusivi per Disneyland Paris in occasione delle festività

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Gruppoha annunciato il lancio di speciali cofanetti per, creando un’opportunità di viaggio imperdibile per le famiglie e le coppie durante le. Questa iniziativa, avviata in primavera con una partnership strategica con, si arricchisce di nuove proposte natalizie per il 2024 e si propone come un’opzione allettante per chi desidera trascorrere momenti indimenticabili nel magico mondo Disney.Dettagli deiI cofanetti Disney, distribuiti in esclusiva attraverso il circuitoe Vivere&Viaggiare, sono disponibili da novembre e offrono diverse opzioni per i viaggiatori. Con 900 agenzie di viaggio partner in Italia, il gruppo ha pensato a offerte speciali per il ponte del 2 giugno e San Valentino, pensate per soddisfare i gusti di ogni famiglia o coppia.