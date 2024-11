Agi.it - Blitz dei Carabinieri all'Eur e a Corviale contro degrado e microcriminalità

AGI - Idella Compagnia Roma Eur, con il supporto delle altre Compagnie del Gruppo Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria e di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno effettuato un ampio servizio coordinato dillo del territorio nei quartieri dell'Eur e, finalizzato alla prevenzione e alla repressione dellaurbano, in linea con l'azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso dell'attività, idella Stazione Eur hanno fermato due donne italiane di 20 e 22 anni, all'esterno di un locale del posto, frequentato da giovani, trovate in possesso di un tris di droghe - tra chetamina, ecstasy e hashish - e 845 euro in contanti.