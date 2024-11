Thesocialpost.it - Black Friday, quando inizia e cosa conviene comprare

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Ilè ormai alle porte e, come ogni anno, promette di trasformarsi in un’occasione imperdibile per chiunque voglia fare acquisti a prezzi ridotti. Questa giornata, nata negli Stati Uniti e poi diffusasi a livello mondiale, cade sempre il giorno dopo il Ringraziamento. Quest’anno il grande evento è fissato per venerdì 29 novembre e, come di consuetudine, molti negozi e piattaforme online stanno già offrendo promozioni vantaggiose. Ilha origini lontane, radicate nella tradizione americana, dove rappresenta una delle giornate di shopping più frenetiche dell’anno. Durante questa occasione, i negozi, sia fisici che online, offrono sconti notevoli sui loro prodotti, dando così la possibilità ai consumatori di acquistare articoli a prezzi ribassati. Nel tempo, ilha acquisito fama internazionale, con milioni di persone in tutto il mondo che attendono impazienti questa giornata per fare i loro acquisti.