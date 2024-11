Lettera43.it - Bbc, Gary Lineker lascia la conduzione di Match of the day dopo 25 anni

L’ex centravanti dell’Inghilterra, oggi tra i volti più noti della tv britca, ha annunciato l’addio alladiof the Day, programma della Bbc che guida da oltre 20lascerà la trasmissione alla scadenza del suo attuale contratto,i Mondiali 2026. Ad annunciarlo è stata la stessa emittente. Con uno stipendio da 1,35 milioni di sterline a stagione (circa un milione e mezzo di euro), era il presentatore più pagato.L’ex dg Dyke: «I presentatori non restano per sempre»«Vogliamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per lo show, che continua ad attrarre milioni di spettatori ogni settimana», ha affermato Alex Kay-Jelski, direttore di Bbc Sport. «Ci mancherà moltissimo per quanto riguarda il programma, ma siamo felici che rimanga nella nostra squadra per continuare a presentare il calcio in diretta», ha continuato.