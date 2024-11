Lortica.it - Arezzo in autunno: arte e spettacoli per contrastare la violenza sulle donne

Nel mese di novembre,si mobilita contro ladi genere con una serie di eventi culturali e artistici che culminano il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellacontro le. Trateatrali, concerti e mostre, il programma ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, promuovendo riflessioni profonde e supportando la creatività al femminile.L’evento principale sarà lo spettacolo “Carmen – L’ultimo incontro”, una moderna interpretazione della celebre opera di Georges Bizet, che verrà presentata al Teatro Petrarca il 25 novembre. La protagonista, Rossella Brescia, sarà accompagnata da un cast d’eccezione per raccontare un dramma attuale e purtroppo ancora diffuso, con una messa in scena patrocinata da Amnesty International.