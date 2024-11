.com - Amici 24, fuori il primo inedito degli allievi di canto, i titoli

Da oggi sonosu tutte le piattaforme digitali gli ineditiottodidell’edizione numero 24 didi Maria De FilippiDurante la settima puntata di24, Maria De Filippi ha annunciato l’uscita sulle piattaformeinediti dei ragazzi, che sono finalmente disponibili dalla mezzanotte di oggi martedì 12 novembre. Questi brani, che hanno già catturato l’attenzione del pubblico durante i primi sette appuntamenti della fase pomeridiana, sono da oggi accessibili in streaming, dando a ciascun giovane talento la possibilità di farsi ascoltare anche al didel palco televisivo.Chiamamifaro pubblica il suo“Perchè?“, mentre Diego Lazzari propone “Il cielo è viola”. Poi, ancora, Ilan Muccino ha scelto “Mezzocielo”, così come Luk3 punta su “Parigi in motorino“.