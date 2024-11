Romadailynews.it - Al via a Baku la COP 29, in assenza dei grandi leader

“Siamo sulla strada della rovina. E questi non sono problemi futuri. Il cambiamento climatico è già qui”. Con queste parole il presidente azero Mukhtar Babayev ha aperto i lavori della Cop 29 (Conferenza delle nazioni unite sui cambiamenti climatici) che si tiene dall’11 al 22 novembre ain Azerbaijan.“La Cop 29 è un momento di verità per l’Accordo di Parigi del 2015 (Cop21)”, ha sottolineato Babayey, ma il vertice sul clima, al di là dei buoni propositi, si è aperto in salita con moltiassenti. Su un vertice che si annuncia già difficile, aleggia, inoltre, l’ombra del neo eletto presidente degli Stati Uniti Trump, che minaccia di uscire dagli accordi sul clima presi nell’ambito della Convenzione Onu.Come scrive il Wall Street Journal, l’ordine esecutivo del ritiro sarebbe già pronto; una decisione che metterebbe a rischio anche le altre politiche ambientali di mitigazione del clima.