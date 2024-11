Gaeta.it - Aggressione tra autotrasportatori: nove operai denunciati per rissa e danneggiamento a Macerata

Facebook WhatsAppTwitter In una serata movimentata del 10 ottobre, un tamponamento tra due autocarri ha dato vita a un acceso conflitto che ha coinvolto. Gli eventi sono sfociati in un’e neldi un veicolo, portando alla denuncia dei partecipanti, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in via Pancalducci a, richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine.Il tamponamento e l’incidente inizialeLa cronaca di questa vicenda inizia con un tamponamento verificatesi nella serata di martedì, lungo viale Don Bosco. Secondo le ricostruzioni, tremoldavi, di età compresa tra i 29 e i 37 anni, erano a bordo di un autocarro quando sono stati urtati da un altro mezzo pesante. Dopo l’impatto, il secondo autocarro ha superato il primo per fermarsi, bloccando la carreggiata all’incrocio con via Severini.