Ilrestodelcarlino.it - Addio ad Arturo Ferruzzi, due famiglie in lacrime: l’abbraccio dei Gardini

Ravenna, 12 novembre 2024 – La città lo ha salutato con affetto e discrezione, un omaggio a un uomo che non aveva mai amato le luci della ribalta. Si sono svolti questa mattina nella basilica di San Francesco i funerali di, figlio di Serafino, fondatore dell’impero agroalimentare. La chiesa (la stessa che salutò 31 anni fa anche Raul) si è riempita in fretta di parenti, amici di una vita, ravennati e molti anche provenienti da fuori. In prima fila la famiglia, i figli Desideria, Diletta, Massimiliano, la moglie Cristina Busi e il figlio Luca. Al centro della navata, circondato dai fiori, il feretro. Dall’altro lato, sempre in prima fila, le sorelle, Franca e Alessandra. Accanto a quest’ultima il marito, Carlo Sama. Più indietro anche le figlie di Raul, Eleonora e Maria Speranza.