Gaeta.it - Accordo storico tra Corea del Nord e Russia: ratificato il patto di difesa tra Kim Jong-un e Vladimir Putin

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un importante passo nella geopolitica della sicurezza si è concretizzato con la ratifica da parte delladeldeldicon la, segnando l’inizio di una cooperazione di grande rilevanza tra i due paesi in un contesto di tensione internazionale. I media statalini hanno comunicato che il Presidente degli Affari di Stato, Kim-un, ha firmato il decreto che formalizza l’, che arriva in un momento critico per la, impegnata in una guerra complessa contro l’Ucraina.Ratifica dell’e dettagli significativiSecondo notizie riportate dall’agenzia di stampa Korea Central News Agency, il decreto che conferma l’diè stato sottoscritto da Kim-un l’11 novembre 2024. L’intesa prevede che le due nazioni collaboreranno militarmente qualora si verificasse un attacco contro uno dei membri del