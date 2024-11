Liberoquotidiano.it - A2a aggiorna piano strategico 2024-2035, dividendi in crescita del 4% annuo

Milano, 12 nov. (Adnkronos) - A2a hato il proprio, confermando investimenti per 22 miliardi di euro suddivisi in 6 miliardi per l'economia circolare e 16 miliardi per la transizione energetica, che permetteranno di raggiungere nelun Ebitda di 3,3 miliardi di euro e un utile netto superiore a 1 miliardo di euro. Sul fronte, la nuova politica del Gruppo prevede unasostenibile del dividendo per azione di almeno il 4%, rispetto al 3%previsto nel precedentepresentato a marzo.“Guardiamo alcon unche coniuga generazione di valore sostenibile, decarbonizzazione, innovazione e contributo all'autonomia energetica del Paese. Sono scelte strategiche che indirizzano i nostri business e trovano conferma nel Rapporto Draghi per il rilancio della competitività europea" afferma l'amministratore delegato di A2a, Renato Mazzoncini.