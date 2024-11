Inter-news.it - Zielinski: «Più chance nell’Inter e si vede. Ruolo? Gioco ovunque!»

Anche Piotrha lasciato l’Inter per unirsi alla Polonia. Il centrocampista è intervenuto in conferenza stampa al fianco del CT Micha? Probierz.SOSTITUTI VALIDI – Piotrcommenta l’assenza del capitano della Polonia in vista dei due prossimi impegni: «Sappiamo che figura è Robert Lewandowski, la sua assenza ci ferisce. Gli auguriamo buona salute e che ritorni alla sua forma attuale il prima possibile. Qualcuno deve prendere il suo posto, sicuramente abbiamo giocatori che hanno le qualità per farcela e ci daranno la loro qualità e l’assenza di Lewandowski sarà minore. Non è la prima volta che Robert si infortuna. Ecco perché l’allenatore nomina così tanti giocatori. Abbiamo grandi attaccanti che aspettano anche questa opportunità. Ora hanno due partite in cui potranno dimostrare le loro qualità e sarà sicuramente così».