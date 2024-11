Spazionapoli.it - Verso Napoli-Roma, i Friedkin hanno scelto il profilo adeguato: il tecnico è già in pole!

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

La situazione in casaè tutt’altro che semplice. Ieri è arrivato l’esonero di Juric e la prossima sfida di Serie A sarà contro la capolista. L’inizio di stagione dellaè tutt’altro che positivo. Dopo solo quattro giornate è arrivato l’esonero di Daniele De Rossi, il quale ha pagato i risultati ritenuti “poco adeguati”. La situazione è poi passata in mano ad Ivan Juric, il quale hadi accettare l’offerta del club per provare quantomeno ad invertire la situazione. In realtà, ciò non è mai passato. Infatti, la squadra sotto il controllo dell’ex Torino non ha fatto altro che accumulare sconfitte e prestazioni disastrose. L’ultimo ko è arrivato nella giornata di ieri contro il Bologna che è costato l’esonero all’allenatore.Da diverse ore, infatti, in casasono partiti i casting per il nuovo allenatore.