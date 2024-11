Lanazione.it - Università di Pisa, al via la nuova laurea in salute digitale

, 11 novembre 2024 - Si terrà domani alle 18 la lezione inaugurale dellamagistrale “Informatics for Digital Health”, nella sala Gerace del Dipartimento di Informatica. Il corso disarà erogato interamente in lingua inglese, un programma formativo innovativo e unico nel panorama italiano, in cui l’informatica incontra lo sport, lae il wellness. Questaè stata progettata per rispondere alle crescenti esigenze nel settore della, preparandosi a formare specialisti in grado di progettare soluzioni tecnologiche avanzate per il benessere e la cura dei cittadini. “Laè il prossimo futuro – dice Giuseppe Prencipe, presidente del neonato corso di– un futuro che passerà dalla progettazione di applicazioni e piattaforme software capaci, ad esempio, di creare terapie personalizzate, progettare nuovi farmaci, gestire al meglio l’accesso agli esami clinici, ma anche assistere i pazienti da remoto o monitorare le prestazioni degli atleti.