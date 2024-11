Sport.quotidiano.net - Un gol annullato e due rigori reclamati. È una Sambenedettese grandi rimpianti

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

0 (3-5-2): Servalli 6,5; Guerriero 5, Sini 6, Della Quercia 5,5 (43’ st Oddo 6,5); Schiavino 6,5, Forgione 6, Di Paolantonio 6, Casciano 6, Ceccarelli 6; Donsah 5,5 (12’ st Touré 6,5); Fall 5,5. A disp. Manzari, Cordova, Di Matteo, Valentini, Gibilterra, Caiazza, Arioli. All. Ignoffo.(4-4-2): Orsini 6; Pezzolla 6, Orfano 5,5, Gennari 6,5, Zinni 6,5; Guadalupi 6 (39’ st Lulli 6), Candellori 5,5, Kerjota 7, Lonardo 6,5 (27’ st Moussa Touré 6); Battista 5,5 (36’ st Fabbrini 6), Eusepi 6. A disp. Semprini, Baldassi, D’Eramo, Chiatante, Tattaranni, Morretti. All. Palladini. Arbitro: Kovacevic di Arco. Note: ammoniti Fall, Casciano, Di Paolantonio, Pezzolla, Orfano, Eusepi, Schiavino. Termina a reti inviolate il big match dell’undicesima giornata di serie D, girone F, tra Chieti ein uno stadio Guido Angelini sold out già da alcuni giorni con circa 4 mila spettatori, con corposa rappresentanza ospite, a fare da cornice alla sfida che ha visto contrapporsi le prime due forze del campionato.