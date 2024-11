Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-11-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale buona giornata per la redazione da parte di Francesco Vitale in studio partiamo con la guerra in Ucraina secondo il servizio di intelligence e spera Russo il dipartimento di stato americano sta lavorando per rimuovere la rogante Vladimir zelenski intanto Donald Trump in un colloquio telefonico con Putin ha invitato leader Russo evitare ulteriori scaletta in Ucraina Inoltre come riporta il Washington Post il presidente americano espresso la volontà di nuovo ulteriori contatti con Putin per discutere una rapida risoluzione della il Cremlino ha Tuttavia smentito la chiamata per deridere sottolineando però che la volontà di Trump di arrivare un accordo di pace indica che ci sono segnali positivi Donald Trump in entra nella battaglia per la leadership del Senato appena riconquistato dei repubblicani Cerca già la prima scorciatoia nella democrazia americana ossia la possibilità di fare nomini per la sua amministrazione per la magistratura bypassando l’approvazione Dov’è anche l’opposizione dice la sua nel processo di conferma qualsiasi senatore repubblicano che ambisca la posizione in vita di vivere nel Senato negli Stati Uniti deve accettare le nomine durante le pause di attività senza le quali non sei in grado di ottenere conferma in tempi utili e il diktat su giusto andiamo ora in Medio Oriente l’annuncio delle terze sdraiano intercettato un missile proveniente dallo Yemen almeno 3189 persone sono morte 14078 sono rimaste ferite in Libano dall’inizio degli scontri tra l’esercito italiano miliziani del partito sciita filo iraniano hezbollah lo stato ebraico lo ha scritto il Ministero della Sanità libanese governo italiano ha raccomandato Eco nazionali di non andare allo stadio giovedì sera a Parigi per la partita di Nations League tra Francia e Israele lo ha riferito il consiglio per la sicurezza nazionale dopo le violenze ad Amsterdam con 3 tifosi del Maccabi Tel Aviv e intanto ne tiene ha raccontato di aver parlato 3 volte con trave negli ultimi giorni per rafforzare l’alleanza tra i due paesi è giunto vediamo faccia a faccia la minaccia Iran e anche le opportunità che abbiamo nel campo della Pace il primo ministro d’Italia è riconosciuto per la prima volta di aver dato via libera d’attacco hai cerca persone con tre bolla lo scorso settembre l’esercito italiano annunciato di aver ucciso importanti comandante belasi ad a Gaza E ora la cronaca Una ragazza di 20 anni è morta a bordo di un’auto che dopo essere andata è stata trafitta dal guard rail accaduta Cinisello Balsamo nel Milanese intorno all’una e trenta Nella notte tra domenica e lunedì in ospedale in condizioni non gravi un 26enne che si trovava nell’auto assieme alla vittima non risultano altre vetture coinvolte sul po oltre agli operatori del 118 intervenuti gli agenti della questura e Vigili del Fuoco parliamo ora di scuola sempre più over 60 tra il personale docente abbiamo con Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato ANIEF petizione per cambiare la norma noi vogliamo che come per il delle Forze Armate delle forze di polizia si possa andare per gli insegnanti a 60 anni in pensione con un opzione a domanda di poter rimanere in servizio eventualmente con incentivi anche sotto forma di tutoraggio orientamento per i neoassunti fino a 77 anni ma è importante andare in pensione a 60 anni per riconoscere il bar Naut che c’è l’insegnante per ridurre il GAP generazionale tra alunni e insegnanti e soprattutto per riconoscere la professione da Chiara quella della scuola ecco perché oltre a questo chiediamo anche riscatto gratuito della laurea degli anni di formazione come avviene sempre per gli ufficiali dell’esercito buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa