Formiche.net - Ucraina, la pace a ogni costo di Trump spiegata da Tafuro Ambrosetti (Ispi)

Nelle scorse ore DonaldJr ha preso in giro sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendo che la sua “paghetta” finirà quando suo padre, Donald, sarà alla Casa Bianca, ovvero il 20 gennaio prossimo. Secondo Eleonora, ricercatrice dell’, la seconda amministrazione“non sarà molto positiva per gli ucraini”.Come mai?Kyiv spinge per unagiusta, mentreappartiene alla scuola della “” nonostante sia irrealistico pensare di poter raggiungere lain 24 ore come nelle sue promesse elettorali. Inoltre,potrebbe pensare di avere un’influenza sul leader russo Vladimir Putin e di poter spingere la Russia verso un accordo, ma non è detto che questo basti. I russi, infatti, considerano con favore la vittoria dima difficilmente faranno grandi concessioni soltanto per questo.