Theo Hernandez soffre della sindrome dell'abbandono, non ha più amici fidati in nazionale (L'Equipe)

Pernon sarà facile tornare nella Francia in cui è rimasto senza i suoi migliori compagni, tra cui suo fratello Lucas (infortunato), Antoine Griezmann e Oliver Giroud. Il suo calo di prestazioni potrebbe aver inciso anche su questo.è rimasto solo nella Franciascrive:Ancora una volta, il terzino sinistro dovrà fare a meno dei suoi miglioridi. Non possiamo dire che il 27enne si sia mostrato infelice durante gli ultimi due incontri con lafrancese; sorridente con i suoi compagni di squadra e lo staff, il francese non è però più amichevole come prima. Ha visto i suoi compagni più stretti lasciare la nave: uno tra questi, Griezmann, che lo ha aiutato a scalare le gerarchie nella Francia. Non avere i suoi compagni piùè molto per un giocatore emotivo.