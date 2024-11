Game-experience.it - Tetris Forever, la recensione: la perfetta celebrazione dei tetramini

Leggi l'articolo completo su Game-experience.it

I festeggiamenti dei 40 anni dicontinuano in tutto il mondo per gli appassionati. Il successo deiè stato celebrato anche al Lucca Comics and Games con la presenza di Alexey L. Pajitnov e Henk B. Rogers (a proposito, recuperate la nostra intervista ai creatori di), mentre su PC, PlayStation 4 e PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series XS arriva un nuovo progetto firmato Digital Eclipse, il gioco-documentario.Il team di sviluppo e publisher americano, già noto per altri progetti simili come Atari 50: The Anniversary Celebration e il documentario interattivo Llamasoft: The Jeff Minter Story, torna alla carica raccontando la storia dinel terzo episodio della Gold Master Series. Un vero e proprio tributo al videogioco russo, assolutamente imperdibile per i giocatori più affezionati.