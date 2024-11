Gaeta.it - Tentato suicidio di un minore a Genova: intervento decisivo di un agente penitenziario

Facebook WhatsAppTwitter La situazione nel centro di prima accoglienza dipresenta aspetti preoccupanti, specialmente per quanto riguarda la sicurezza e il benessere dei minori detenuti. Recentemente, si è verificato un tentativo dida parte di un giovane di origine egiziana, il quale, isolato a causa di una diagnosi di scabbia, ha cercato di togliersi la vita. Fortunatamente, l’tempestivo di undella polizia penitenziaria ha salvato la sua vita, mettendo in luce non solo i rischi che i minori affrontano in queste strutture, ma anche la necessità di adeguate risorse e supporto per il personale.La precarietà della situazione nei centri di prima accoglienzaIl centro di prima accoglienza diè attualmente sovraccarico, con un numero crescente di minori in attesa di assistenza.