Isaechia.it - Temptation Island, Alfred Ekhator sbugiarda Sofia Costantini e pubblica i finti biglietti d’aereo per New York

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Tra le coppie che hanno preso parte all’ultima edizione dic’è stata anche quella formata dae Anna Acciardi.I due avevano deciso di prendere parte al programma in seguito ad alcuni tradimenti dinei confronti di Anna e per capire se la loro relazione potesse avere un futuro oppure no. Una volta separatisi nei rispettivi villaggi, però,ha manifestato sin da subito un certo interesse nei confronti della tentatrice, con la quale c’è stato anche un bacio davanti alle telecamere.Proprio in virtù di ciò,e Anna hanno deciso di uscire separati dal programma e il ragazzo ha iniziato ben presto una conoscenza con, che però si è interrotta inaspettatamente e in breve tempo.Al confronto a Uomini e Donne, poi,hanno spiegato i motivi di questa chiusura e lasi è detta molto arrabbiata con, accusandolo di averla presa in giro e di averle fatto acquistare deiper un viaggio a Parigi e uno a Newper poi tirarsi indietro.