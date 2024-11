Lanazione.it - Spaccata nella notte, colpo grosso in gioielleria. Bottino da migliaia di euro

Viareggio, 11 novembre 2024 – Ha fruttato diversediilmesso a segnofra sabato e domenica da una banda di malviventi allaMomenti d’oro in via Fratti, zona mercato di piazza Cavour fra via San Martino e via Mazzini. I banditi hanno agito in poco tempo, incuranti del sistema di allarme che era entrato in funzione. Prima di mettere a segno il furto, si sono preoccupati di oscurare parzialmente le telecamere di videosorveglianza. Ma questo non ha impedito di registrare comunque le concitate fasi del furto, ora agli esami dei carabinieri. Ad agire quattro persone che, a quanto pare, sapevano bene cosa fare e cosa cercare. Non è escluso che nei giorni precedenti avessero fatto dei sopralluoghi in zona per mettere a punto poi il piano d’assalto.