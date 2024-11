Linkiesta.it - Sorbole, i corbezzoli ci mandano in brodo di giuggiole!

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

sono frutti antichi, quasi dimenticati, accomunati oltre che dalla loro stagionalità autunnale, dall’essere oggetto di modi di dire ormai piuttosto desueti, ma pittoreschi. Ovvero, nell’ordine: «!», «!» – o anche «Sciorbole!», dato che è un’espressione tipicamente bolognese – e «Andare indi».Se le prime due sono in genere esclamazioni di stupore, vero o simulato, una specie di «Ah, però», la terza allude a un ipotetico stato di beatitudine legato aldelle.Ricordarsene, è anche un’occasione per scoprire frutta di stagione meno nota e scontata. Il corbezzolo, detto anche albatro o arbuto, è una pianta mediterranea molto adattabile, che si estende lungo le coste atlantiche fino all’Irlanda, fiorisce in autunno-inverno, tra settembre e dicembre, e fruttifica da agosto a novembre dell’anno successivo.