Sofia Goggia | Quella di Matilde Lorenzi è una tragedia Sono scioccata

AGI - "diè unasenza senso, veramente grossa,molto affranta eper quello che è accaduto in Val Senales, sto cercando di stare più vicino possibile alla famiglia". Così nel corso di un'intervista con l'AGI,parlando per la prima volta dalla scomparsa di, la promessa dello sci alpino italiano, deceduta il 29 ottobre scorso a seguito delle conseguenze di una caduta durante un allenamento in Alto Adige., in partenza per il Nord America., campionessa olimpica di discesa libera nel 2018 e argento nel 2022, è attesa al ritorno alle gare di Coppa del mondo sabato 14 e domenica 15 dicembre a Beaver Creek negli Stati Uniti. "Non ho fatto tanti giorni di sci, se tutto andrà bene in America, riprenderò a gareggiare a Beaver Creek anche se a dir la verita' non ho alcune aspettative se non quelle di vivere giorno dopo giorno".