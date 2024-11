Ilveggente.it - Sinner, ci sono le prove: nessuna bugia, era tutto vero

Jannik, detto, fatto: la prova che tutti aspettavano.Torino gli ha riservato un’accoglienza che definirla calorosa non renderebbe l’idea di quanto affetto gli sia piombato addosso al suo arrivo ai piedi delle Alpi. Ed era scontato che fosse così, considerando che Jannikè indiscutibilmente il beniamino del momento, oltre che il favorito per la vittoria delle Nitto Atp Finals 2024., cile, era(AnsaFoto) – Ilveggente.itCi sta, dunque, che bambini e adulti facciano la fila per scucirgli un autografo o per avere, quanto meno, una fotografia, fosse anche sgranata, per provare di aver visto da vicino il fenomeno del tennis mondiale. Nel frattempo, l’entusiasmo aumenta a dismisura, perché mancano poche ore, ormai, all’inizio del torneo dei Maestri, che stabilirà quale tra gli otto migliori singolaristi della stagione meriti il titolo di campione indiscusso di un’annata che ci ha riservato tantissime emozioni.