Sport.quotidiano.net - Settore giovanile Pisa Sc, pioggia di risultati positivi per le squadre nerazzurre

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

, 11 novembre 2024 - Il fine settimana sportivo delSporting Club ha regalato emozioni eimportanti per legiovanili, impegnate su vari fronti. La Primavera dei nerazzurri, impegnata nella difficile trasferta contro il Bari, è riuscita a ottenere un pareggio a reti inviolate, continuando così la sua corsa nella zona playoff del girone B con il secondo risultato utile consecutivo. Un risultato prezioso che tiene alto il morale del gruppo e consente di restare in posizione utile per puntare in alto nel campionato di categoria. Tra ledelmaschile, il risultato più rilevante arriva dagli Under 17, che hanno conquistato una vittoria di misura, ma meritata, contro il Bologna. La squadra ha dimostrato solidità e capacità di gestione della partita, imponendosi su un avversario non facile.