Gaeta.it - Seminari “Job Days”: un ponte tra università e mondo del lavoro a Urbino

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Cresce l’interesse degli studenti universitari per il mercato del, ed è in quest’ottica che si colloca il ciclo di“Job“. Iniziativa promossa dall’associazione RinasciMente, in collaborazione con Form-Action e con il patrocinio dell’di, il programma prevede una serie di incontri gratuiti rivolti a studenti e neolaureati, con l’obiettivo di equipaggiarli con competenze e strategie necessarie per affrontare la ricerca lavorativa. Gli eventi, che si terranno a Palazzo Volponi, inizieranno il 20 novembre e si concluderanno il 12 marzo.Dettagli del programma: quattro incontri ricchi di contenuti praticiIl ciclo di“Job” è composto da quattro appuntamenti, ognuno con un tema specifico e un focus pratico. Gli incontri si svolgeranno dalle 16:00 alle 19:00; i primi due eventi si terranno nelle aule B2, mentre gli altri due nella sala lauree.