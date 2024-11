Roma Rosella Sensi | In un momento di difficoltà scelsi Ranieri il più adatto

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Laè di nuovo nel caos. Meno di un mese e mezzo dopo l’interruzione del rapporto con Daniele De Rossi, anche Ivan Juric saluta la panchina giallorossa. Una situazione sempre più complessa per la squadra della capitale. “Io non conosco i giocatori da dentro. Per capire quale potrebbe essere l’allenatore migliore dovrei conoscere bene le cose da dentro”, ha dichiarato, ex presidente della, intervenuta in diretta a Te la do io Tokyo, su Tele Radio Stereo. Una situazione simile lafu costretta a viverla nel 2009/2010 dopo le dimissioni di Luciano Spalletti. “Io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone che ancora reputo amiche e che mi sono amiche. In quelavevamo una, quindi quando c’è un legame così semplice ci si confronta, però devi fare la scelta migliore con una progettualità di quello che ti può portare un allenatore diverso rispetto a un altro allenatore.