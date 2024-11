Liberoquotidiano.it - Roma può non fare la fine di Amsterdam

L'Europa, per gli ebrei, non è più un “Paese sicuro”. Ne stiamo avendo la conferma in questi giorni. Anche andare a vedere una partita di calcio può essere pericoloso. Sappiamo com'è finita ad, con la caccia all'israeliano scattata al termine dell'incontro di Champions tra Ajax e Maccabi Tel Aviv. E adesso c'è il terrore che le stesse scene possano ripetersi in occasione della sfida di Nations League in programma a Parigi il 14 novembre, giovedì prossimo. Si era parlato di un possibile spostamento del match in un'altra sede, per evitare guai. Ma poi il ministro degli Interni francese, Bruno Retailleau, ha confermato che si giocherà regolarmente allo Stade de France: «Non ci tiriamo indietro, perché ciò equivarrebbe a rinunciare di fronte alle minacce di violenza e all'antisemitismo».